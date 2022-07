Cinéma en plein air – Lalaland Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane

Cinéma en plein air – Lalaland Maillane, 19 août 2022, Maillane. Cinéma en plein air – Lalaland

Centre Frédéric Mistral Route de Saint Rémy Maillane Bouches-du-Rhône

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-19

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral

Maillane

Bouches-du-Rhône Maillane Projection du film Lalaland derrière le Centre Frédéric Mistral.



Synopsis :

