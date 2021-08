Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Cinéma en plein air Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LAHITTE TOUPIERE

Cinéma en plein air Lahitte-Toupière, 28 août 2021, Lahitte-Toupière. Cinéma en plein air 2021-08-28 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-28 Village LAHITTE-TOUPIERE

Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées Lahitte-Toupière Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles devant le film “NOMADLAND” en VO de Chloé Zaho Une projection réalisée avec le tout nouvel équipement numérique de haute définition de Ciné Europe. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Autres Lieu Lahitte-Toupière Adresse Village LAHITTE-TOUPIERE Ville Lahitte-Toupière