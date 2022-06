Cinéma en plein air Lafitole Lafitole Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lafitole

Cinéma en plein air Lafitole, 3 septembre 2022, Lafitole. Cinéma en plein air

LAFITOLE Village Lafitole Hautes-Pyrénées Village LAFITOLE

2022-09-03 22:00:00 22:00:00 – 2022-09-03

Village LAFITOLE

Lafitole

Hautes-Pyrénées Lafitole Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles devant le film « La Brigade » de Louis-Julien Petit. Synopsis :

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? Une projection réalisée avec le tout nouvel équipement numérique de haute définition de Ciné Europe. Village LAFITOLE Lafitole

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lafitole Autres Lieu Lafitole Adresse Lafitole Hautes-Pyrénées Village LAFITOLE Ville Lafitole lieuville Village LAFITOLE Lafitole Departement Hautes-Pyrénées

Lafitole Lafitole Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lafitole/

Cinéma en plein air Lafitole 2022-09-03 was last modified: by Cinéma en plein air Lafitole Lafitole 3 septembre 2022 LAFITOLE Village Lafitole Hautes-Pyrénées

Lafitole Hautes-Pyrénées