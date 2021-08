Lafitole Lafitole Hautes-Pyrénées, Lafitole Cinéma en plein air Lafitole Lafitole Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lafitole

Cinéma en plein air Lafitole, 4 septembre 2021, Lafitole. Cinéma en plein air 2021-09-04 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 23:00:00 LAFITOLE Complexe sportif

Lafitole Hautes-Pyrénées Lafitole Réservez votre Samedi 4 septembre pour assister à notre première séance de cinéma en plein air. Afin de renouer en douceur avec les manifestations culturelles, la municipalité a choisi d’offrir une projection de film en plein air, lors de la soirée du 4 septembre. Le Comité des fêtes proposera une buvette avec crêpes et boissons à la vente. Les règles sanitaires ainsi que la vérification des pass sanitaires seront mises en place selon les règles en vigueur à cette date. Le lieu et le titre du film seront bientôt divulgués donc restez connectés. mairie.lafitole@wanadoo.fr +33 5 62 96 41 47 http://www.lafitole.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lafitole Autres Lieu Lafitole Adresse LAFITOLE Complexe sportif Ville Lafitole lieuville 43.44726#0.07296