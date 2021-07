L'Huisserie L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne CINEMA EN PLEIN AIR – LA VIE SCOLAIRE L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

L’Huisserie Mayenne L’Huisserie Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021

LA VIE SCOLAIRE DE GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR / 2019 / FRANCE / 1H35comédie Une année au cœur de l’école de la république, de la vie… et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Vendredi 09.07 à 22h45

L’Huisserie, les rosiers

repli : salle polyvalente LA VIE SCOLAIRE http://www.atmospheres53.org/ Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021

