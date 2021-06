Saint-Dizier Place de la République Haute-Marne, Saint-Dizier Cinéma en plein air : La Vache Place de la République Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Cette comédie française raconte l’histoire de Fatah, un paysan algérien modeste, joyeux et optimiste, qui n’a jamais quitté sa campagne. Un jour, à la surprise générale, il reçoit une invitation pour se rendre avec sa vache Jacqueline au Salon de l’agriculture à Paris.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

