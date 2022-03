Cinéma en plein air : La Vache Millac Millac Catégories d’évènement: Millac

Comédie française de Mohamed Hamidi Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui. Film sorti en 2016 – 1h31 Accès libre, application des mesures sanitaires en vigueur, dans le cadre de Passeurs d’Images en partenariat avec la Commune de Millac

Soirée – Petite restauration et Buvette proposée par la commune, 21h45 – Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC, 22h – La Vache

