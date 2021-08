Cinéma en plein air : Kaamelott Eymet, 13 août 2021, Eymet.

Cinéma en plein air : Kaamelott 2021-08-13 – 2021-08-13

Eymet Dordogne Eymet Dordogne

Animation prévue avant la séance de 20h à 22h avec L’Orientissime Jean Dubois, ratelier d’armes, bricole, etc….

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?…

Sans oublier votre petite laine ! Séance à partir de 22h. Repli à l’Espace Culturel en cas de pluie. Séance avec pass sanitaire.

+33 5 53 02 64 97

ciné passion

