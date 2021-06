Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Cinéma en plein air : Jungle cruise Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma en plein air : Jungle cruise Orthez, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Orthez. Cinéma en plein air : Jungle cruise 2021-07-28 22:00:00 – 2021-07-28 Avenue du Pesqué Arènes

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l'arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. L'improbable duo va dès lors affronter d'innombrables dangers – sans parler de forces surnaturelles – dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l'arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s'avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n'est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l'humanité tout entière…

+33 5 59 38 53 38

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Orthez Adresse Avenue du Pesqué Arènes Ville Orthez lieuville 43.48427#-0.77479