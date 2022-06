CINÉMA EN PLEIN AIR ‘INTOUCHABLES’ Contz-les-Bains, 9 septembre 2022, Contz-les-Bains.

2022-09-09 22:00:00 22:00:00 – 2022-09-09 rue du Stade Stade

Contz-les-Bains 57480

La CCCE vous invite à une séance de cinéma en plein air pour découvrir ou redécouvrir un film qui a marqué le cinéma français de ces dernières années et qui a remporté un très grand succès national et international : Intouchables. L’histoire : « A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables. »

