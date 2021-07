Laval Laval 53000, Laval CINÉMA EN PLEIN AIR – HORS NORMES Laval Laval Catégories d’évènement: 53000

Laval

CINÉMA EN PLEIN AIR – HORS NORMES Laval, 26 août 2021-26 août 2021, Laval. CINÉMA EN PLEIN AIR – HORS NORMES 2021-08-26 – 2021-08-26

Laval 53000 HORS NORMES

DE ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE / 2019 / FRANCE / 1H55comédie dramatique Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun. Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021 Avant-programme :

26.08 – Laval, place des grands carrés : visite guidée du quartier par le service patrimoine de Laval à 17H (inscription 02 43 56 81 49) et foodtruck sur place (possibilité de réserver son repas à la maison de quartier) à partir de 19H HORS NORMES HORS NORMES

DE ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE / 2019 / FRANCE / 1H55comédie dramatique Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun. Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021 Avant-programme :

26.08 – Laval, place des grands carrés : visite guidée du quartier par le service patrimoine de Laval à 17H (inscription 02 43 56 81 49) et foodtruck sur place (possibilité de réserver son repas à la maison de quartier) à partir de 19H dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: 53000, Laval Étiquettes évènement : Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.07939#-0.75544