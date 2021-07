Cinéma en plein air : Guldbagge Awards Institut suédois, 27 août 2021-27 août 2021, Paris.

Cinéma en plein air : Guldbagge Awards

du vendredi 27 août au samedi 28 août à Institut suédois

**Connaissez-vous les Guldbagge Awards ?** Littéralement des scarabées en or, ils sont l’équivalent suédois des César ! Chaque année, la Suède aussi fête son cinéma et décerne des récompenses aux meilleur.es films, réalisateurs, réalisatrices, professions techniques etc. de l’année précédente. Au total, ce sont 19 Guldbagge Awards qui sont remis tous les ans. Pour son traditionnel cinéma en plein air, l’Institut suédois vous présente les deux grands gagnants de la cérémonie 2020 : _Spring Uje Spring_ d’Henrik Schyffert, dans la catégorie Meilleur Film et _Charter_, d’Amanda Kernell, dans la catégorie Meilleur.e Réalisateur.ice ! **Au programme le vendredi 27 août à 21h :** **_Spring Uje Spring_** **de Henrik Schyffert.** Spring Uje Spring est une comédie dramatique autobiographique écrite par le chanteur musicien pop suédois Uje Brandelius, réalisé par Henrik Schyffert. Touché par la maladie de Parkinson, Uje Brandelius porte un regard touchant sur lui-même, sur la façon dont la vie change à partir du moment où l’on reçoit un tel diagnostique, sur les choses que l’on essaie de rattraper dans sa vie et sur ce que l’on n’a plus à faire. D’une manière poignante, poétique, drôle, jamais pathétique, Spring Uje Spring nous emporte dans son quotidien ordinaire, parfois morne et gris mais surtout plein de charme. Réalisation : Henrik Schyffert Scénario : Uje Brandelius Production : Filmlance International AB avec Sveriges Television Avec : Uje Brandelius, Therese Hörnqvist, Bixi Brandelius, Vega Brandelius Bande-annonce (en anglais) : [https://www.youtube.com/watch?v=NP2f_MvMnO0](https://www.youtube.com/watch?v=NP2f_MvMnO0) **Au programme le samedi 28 août à 21h :** **_Charter_** **de Amanda Kernell.** Après son divorce, Alice n’a pas vu ses enfants depuis des mois et attend le verdict sur le droit de garde. Lorsque son fils l’appelle une nuit, Alice réagit aussitôt et emmène illégalement ses enfants aux Canaries. La peur d’être démasquée par son ex-mari se mélange à celle de perdre ses enfants. Après le magnifique _Sami, une jeunesse en Laponie_, récompensé notamment par le Prix de la meilleure réalisatrice pour un premier film à la Mostra de Venise 2016, Amanda Kernell est de retour avec son deuxième long métrage. Portrait intime, complexe et personnel d’une mère en attente d’une décision de justice, _Charter_ nous plonge dans de nombreux questionnements sur le couple, la parentalité, le jugement des autres et parfois de nous-mêmes. Réalisation et scénario : Amanda Kernell Production : Nordisk Film Production Avec : Ane Dahl Torp, Sverrir Gudnason, Tintin Poggats Sarri, Troy Lundkvist Bande-annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=yEjCANdSQ9I](https://www.youtube.com/watch?v=yEjCANdSQ9I) **Informations pratiques :** Entrée libre. La pelouse est à vous : apportez au choix votre plaid ou coussin Ouverture des grilles du jardin dès 20h30 au 10, rue Elzévir. En cas de pluie, la projection est annulée. Dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires. Afin de garantir la protection de chacun, notre équipe met en place les mesures d’hygiènes et de sécurité nécessaires pour la bonne tenue de l’événement

Entrée libre, sans réservation

Avant la rentrée, l’Institut suédois vous propose le temps d’un weekend deux séances de cinéma à la belle étoile.

Institut suédois 10 rue Elzévir Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T21:00:00 2021-08-27T22:17:00;2021-08-28T21:00:00 2021-08-28T22:34:00