A la tombée de la nuit et aux pieds des remparts, une séance de cinéma en plein air est programmée

Le 07/07/2021 : Le Sens de la fête, film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie. A priori…

En raison des conditions météorologiques annoncées, le ciné plein air sera organisé à partir de 21H au complexe sportif de Kerbiniou. Pour rappel, le port du masque est obligatoire – jauge limitée à 250 personnes.

Le 21/07/2021 : Soirée spéciale Kaamelott, série réalisée par Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves Robin

Le quotidien banal et burlesque du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde : quête du Graal, repas en famille et stratégie militaire. (Re)découvrez cette série culte, au pied des remparts !

Si les conditions météorologiques ne permettent pas la diffusion en plein air, le film sera projeté dans le complexe sportif de Kerbiniou.

Le 28/07/2021 : OSS 117, Le Caire nid d’espions, film réalisé par Michel Hazanavicius

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas la diffusion en plein air, le film sera projeté dans le complexe sportif de Kerbiniou.

Le 04/08/2021 : Ciné Plein air : Ma famille et le loup, film réalisé par Adriàn Garcia

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas la diffusion en plein air, le film sera projeté dans le complexe sportif de Kerbiniou.

Le 11/08/2021 : Le Grand Bain, film réalisé par Gilles Lellouche

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas la diffusion en plein air, le film sera projeté dans le complexe sportif de Kerbiniou.

Le 18/08/2021 : Minuscule, La vallée des fourmis perdues, film réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud

Dans une paisible clairière, les objets d’un pique-nique laissés à l’abandon après un orage vont être le point de départ d’une guerre entre deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu une boîte de sucres.

C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges !

Si les conditions météorologiques ne permettent pas la diffusion en plein air, le film sera projeté dans le complexe sportif de Kerbiniou.

