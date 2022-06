Cinéma en plein air Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret Ferrières-en-Gâtinais La mairie de Ferrières-en-Gâtinais vous propose le film « L’extraordinaire voyage du Fakir » à 22h10 dans la cour de l’Abbaye. Entrée gratuite sans réservation. Cinéma en plein air https://www.ferrieresengatinais.fr/ La mairie de Ferrières-en-Gâtinais vous propose le film « L’extraordinaire voyage du Fakir » à 22h10 dans la cour de l’Abbaye. Entrée gratuite sans réservation. Mairie Ferrières-en-Gâtinais

