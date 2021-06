Le Fousseret Jardin du Picon Haute-Garonne, Le Fousseret Cinéma en plein air et stands de restauration gourmande Jardin du Picon Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma en plein air et stands de restauration gourmande Jardin du Picon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Fousseret. Cinéma en plein air et stands de restauration gourmande

Jardin du Picon, le samedi 17 juillet à 19:00

Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce moment de convivialité devant cette comédie.A partir de 19h, ouverture des stands de restauration gourmande ou plusieurs restaurateurs vous proposeront leur spécialité culinaire, des tables et des chaises seront mises à votre dispositon pour vous restaurer. Organisé par l’association I-Fousseret. Vers les 22h : projection du film « **Alibi.com** » de Philippe LACHEAU, séance gratuite. Organisé par le Service Culturel et Cinéfol31. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce moment de convivialité devant cette comédie.

Restauration : voir selon les restaurateurs, cinéma: gratuit

Restauration sur place et cinéma en plein air Jardin du Picon Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:59:00

