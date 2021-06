Marçon Marçon CINÉMA EN PLEIN AIR ESPACE DE LOISIRS Marçon Marçon Catégories d’évènement: Marçon

CINÉMA EN PLEIN AIR ESPACE DE LOISIRS Marçon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marçon. CINÉMA EN PLEIN AIR ESPACE DE LOISIRS 2021-07-15 21:30:00 – 2021-07-15 23:00:00

Marçon Sarthe Marçon 2.5 EUR Un très beau film à voir en famille « Donne moi des ailes » Soirée Cinéma de plein Air espacedeloisirs@mairie-marcon.fr Soirée Cinéma de plein Air Un très beau film à voir en famille « Donne moi des ailes »

