Équemauville 14600 Soirée spéciale pour les 10 ans de Pierres en Lumières A partir de 19h : Restauration, buvette et animations sur place et festivités sur le thème des années 60 – Stade d’Equemauville

A partir de 22h : Rendez-vous devant la Chapelle Notre-Dame-de-Grâce, à Equemauville pour la projection en plein air de « Populaire » avec Romain Duris Soirée spéciale pour les 10 ans de Pierres en Lumières A partir de 19h : Restauration, buvette et animations sur place et festivités sur le thème des années 60 – Stade d’Equemauville

