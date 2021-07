Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique CINÉMA EN PLEIN AIR – E.T L’EXTRA-TERRESTRE (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

CINÉMA EN PLEIN AIR – E.T L’EXTRA-TERRESTRE (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 20 août 2021, Ancenis-Saint-Géréon. CINÉMA EN PLEIN AIR – E.T L’EXTRA-TERRESTRE (COULEURS PARASOL) 2021-08-20 22:30:00 – 2021-08-20

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon Un cinéma en plein air, c’est l’occasion de découvrir une ambiance cinéma insolite, sous les étoiles ! Organisées par la ville, en partenariat avec l’association Louis Lumière et les Ambassadeurs Culturels Lycéens d’Ancenis-Saint-Géréon, venez profiter d’une projection au grand air. Quelques bancs seront mis à disposition mais il n’y en aura pas pour tout le monde. Pour votre confort, n’hésitez pas à ramener votre serviette de plage ou chaise de camping ! E.T L’EXTRA-TERRESTRE : À partir de 8 ans – Steven Spielbeg – 1982 – 2h Un jeune garçon se lie d’amitié avec un extra-terrestre attachant coincé sur terre. Il tente de l’aider à rentrer chez lui tout en protégeant des agents du gouvernement. Acclamé par le public et encensé par la critique, E.T est devenu aujourd’hui un film culte des années 1980.

mairie@ancenis-saint-géréon.fr +33 2 40 83 87 00 https://www.ancenis-saint-gereon.fr/

