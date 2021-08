Sainte-Luce-sur-Loire Château du Chassay Loire-Atlantique, Nantes Cinéma en plein-air : Dumbo (Tim Burton – 2019) Château du Chassay Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cinéma en plein-air : Dumbo (Tim Burton – 2019) Château du Chassay, 3 septembre 2021, Sainte-Luce-sur-Loire. 2021-09-03

Horaire : 09:00 23:00

Gratuit : oui Tout public – Famille Pour la fin de l’été, la Ville de Sainte-Luce propose une séance de cinéma en plein air sur le terrain de Chassay, dans le cadre du week-end “C’est la rentrée !”. La séance sera précédée d’un temps d’accueil festif des nouveaux habitants à partir de 18h30. Quand Dumbo est revisité en live action par Tim Burton (2019), cela donne un moment de cinéma émouvant, dans lequel l’enfance est mise à l’honneur. Avec douceur, le film suit le petit héros qui grandit dans un monde pas toujours tendre avec lui, et se découvre un jour le pouvoir de voler grâce à ses grandes oreilles. Dumbo (2019)Réalisation : Tim BurtonAvec : Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, Colin Farrell. Château du Chassay Esplanade Pierre Brasselet Sainte-Luce-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château du Chassay Adresse Esplanade Pierre Brasselet Ville Sainte-Luce-sur-Loire Age maximum Tout public - Famille lieuville Château du Chassay Sainte-Luce-sur-Loire