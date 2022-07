Cinéma en plein air – Ducobu Président Guingamp, 21 juillet 2022, Guingamp.

Cinéma en plein air – Ducobu Président

Jardin public Place du Champ au Roy Guingamp

2022-07-21 22:30:00 – 2022-07-21

Place du Champ au Roy Jardin public

Guingamp

Côtes d’Armor

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint-Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux: Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection… Places en vente dès maintenant à la caisse du cinéma et jusqu’au jour de la projection, 21h45. Pas de billetterie sur place.

+33 2 96 40 64 45

Place du Champ au Roy Jardin public Guingamp

