À partir de 20h – Apéritif dinatoire

22h – Projection du film Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… Soirée organisée en partenariat avec les jeunes et familles du Centre Social La Haüt.

Apéritif dinatoire offert par le Centre Social La Haüt

