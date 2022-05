Cinéma en plein air Draché Draché Catégories d’évènement: Draché

Indre-et-Loire

Cinéma en plein air Draché, 28 août 2022, Draché. Cinéma en plein air Draché

2022-08-28 18:00:00 – 2022-08-28

Draché Indre-et-Loire Draché Au programme de cette soirée : n18h00 jeux en bois pour tous les âges. n19h00 pique-nique tiré du sac. nUne buvette est prévue. n21h30 cinéma en plein air, Donne moi des Ailes de Nicolas Vanier, durée 1h53, tous publics. nPour la diffusion, prévoir de quoi s’installer confortablement, bain de soleil, couverture, oreiller… Projection du film Donne moi des Ailes de Nicolas Vanier, tous public. nPour la diffusion, prévoir de quoi s’installer confortablement, bain de soleil, couverture, oreiller… nAvant la séance, nous proposons des jeux en bois, puis pique nique tiré du sac. Un buvette est prévue. comitedesfetesdrache@gmail.com +33 6 51 67 03 75 Au programme de cette soirée : n18h00 jeux en bois pour tous les âges. n19h00 pique-nique tiré du sac. nUne buvette est prévue. n21h30 cinéma en plein air, Donne moi des Ailes de Nicolas Vanier, durée 1h53, tous publics. nPour la diffusion, prévoir de quoi s’installer confortablement, bain de soleil, couverture, oreiller… Draché

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Draché, Indre-et-Loire Autres Lieu Draché Adresse Ville Draché lieuville Draché Departement Indre-et-Loire

Draché Draché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drache/

Cinéma en plein air Draché 2022-08-28 was last modified: by Cinéma en plein air Draché Draché 28 août 2022 Draché Indre-et-Loire

Draché Indre-et-Loire