Cinéma en plein air des Centres culturels Centre d’animation Soupetard, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Toulouse.

Cinéma en plein air des Centres culturels

du jeudi 1 juillet au mercredi 1 septembre à Centre d’animation Soupetard

* 1er juillet : _Bad Boys For Life_, comédie d’action, 2020, 2h04 / terrain de basket du gymnase Reynerie * 2 juillet : Retour vers le futur, science-fiction, 1985, 1h46 / Maison de quartier Chamois * 3 juillet : _Le Voyage du Docteur Doolitle_, comédie familiale, 2020, 1h42 / amphitéâtre des Arènes romaines * 5 juillet : _Venise n’est pas en Italie_, comédie dramatique, 2019, 1h35 / jardin derrière Cub’Land à Lalande * 6 juillet : _La Belle Époque_, romance & drame, 2019, 1h56 / Jardin Raymond VI * 7 juillet :_Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou_, animation & comédie, 2005, 1h25 / Jardin Michelet * 8 juillet : _Yesterday_, comédie musicale, 2019, 1h57 / Lac de la Reynerie * 9 juillet : _Loving_, drame & romance, 2016, 2h03 / Prairie de Rangueil * 10 juillet : _Jumanji : Next level_, comédie d’aventure, 2019, 2h04 / rue René-Santenac, Saint-Martin-du-Touch * 12 juillet : _La Fameuse Invasion des ours en Sicile_, animation, 2019, 1h30 / Place Calfort * 13 juillet : _Jumanji : Next level_, comédie d’aventure, 2019, 2h04 / jardin de la place du marché Farouette * 15 juillet : _Sahara_, animation, 2005, 1h26 / Lac de la Reynerie * 16 juillet : _Rango_, comédie d’animation, 2011, 1h51 * 19 juillet : _Mia Et Le Lion Blanc_, drame et aventure, 2017, 1h37 / jardin derrière Cub’Land à Lalande * 20 juillet : _Le Grand Bain_, drame & comédie, 2018, 2h02 / Jardin Raymond VI * 21 juillet : _La Vache_, comédie, 2016, 1h31 / 1 allée Léon-Bourgeois * 22 juillet : _Chicken Run_, comédie d’animation, 2000, 1h24 / Lac de la Reynerie * 23 juillet : _Le Prince oublié_, comédie fantastique, 2020, 1h42 / Maison de quartier La Vache * 24 juillet : _Fourmiz_, animation, 1998, 1h24 / parvis du Centre culturel des Mazades * 27 juillet : _Mia Et Le Lion Blanc_, drame et aventure, 2017, 1h37 / jardin de la place du marché Farouette * 28 juillet : _Les Oiseaux_, 1963, 2h05 / Jardin Michelet * 29 juillet : _Mia Et Le Lion Blanc_, drame et aventure, 2017, 1h37 / Lac de la Reynerie * 30 juillet : _L’Ascencion_, comédie d’aventure, 2017, 1h43 / city stade Renan * 3 aout : _The Commitments_, drame & comédie musicale, 1991, 2h / Place du Ravelin * 5 aout : _Les Gremlins_, horreur & fantastique, 1984, 1h47, Lac de la Reynerie * 10 aout : _Le Voyage du Docteur Doolitle_, comédie familiale, 2020, 1h42 / jardin de la place du marché Farouette * 12 aout : _Le Prince oublié_, comédie fantastique, 2020, 1h42 / Lac de la Reynerie * 17 aout : _Moi, moche et méchant 3_, aventure & comédie, 2017, 1h30 / jardin de la place du marché Farouette * 18 aout : _Le Voyage du Docteur Doolitle_, comédie familiale, 2020, 1h42 / 1 allée Léon-Bourgeois * 19 aout : _The Greatest Showman_, drame musical, 2017, 1h46 / Lac de la Reynerie * 24 aout : _Wallay_, drame, 2017, 1h24 / Place du Ravelin * 25 aout : _Microcosmos : le peuple de l’herbe_, documentaire, 1996, 1h30 / Jardin Michelet * 26 aout : _Seuls Two_, comédie, 2020, 1h34 / Lac de la Reynerie * 1er septembre : _Gorilles dans la brume,_ drame & biopic, 1998, 2h05 / Jardin Michelet

Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

