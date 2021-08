Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Cinéma en plein air : « Délicieux » Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Cinéma en plein air : « Délicieux » Sisteron, 16 août 2021, Sisteron. 2021-08-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-16

Sisteron Alpes de Haute-Provence EUR 7 7 L’autre révolution de 1789 : ils vont créer le premier restaurant. Un film de Eric Besnard, avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré. Projection en avant-première (sortie en salle le 8 septembre). service-culture@sisteron.fr +33 4 92 61 54 50 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine dernière mise à jour : 2021-08-06 par

