Cinéma en plein air dans le parc communal Saint-Michel-en-Brenne, 22 juillet 2022

2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Saint-Michel-en-Brenne

Ouverture du site à 19h, projections à la tombée de la nuit (vers 20h30). Petite restauration et buvette.

Un Mapping vidéo ! En avant programme, spectacle d’effets vidéo et lumineux projetés directement sur le bâtiment ! réalisé par le groupe de l’Accueil Jeunes de Coeur de Brenne.

Le 22 juillet: film non défini

Le 12 août: “Le sens de la fête” film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche.

Projection d’un film en plein air dans la magnifique cadre du parc communal de Saint-Michel-en-Brenne.

cdc@coeurdebrenne.fr +33 2 54 38 18 60

© Pnr Brenne

Saint-Michel-en-Brenne

