Coslédaà-Lube-Boast Pyrénées-Atlantiques Coslédaà-Lube-Boast 19h : vin d’honneur offert par la municipalité.

19h30 : apéritifs et vente de sandwichs. Un food truck “Magic pizza” sera également présent.

21h30 : film “le grand bain”

+33 5 59 68 02 64

22h45 : feu d'artifice.

