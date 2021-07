Cahuzac Cahuzac Cahuzac, Lot-et-Garonne Cinéma en plein air Cahuzac Cahuzac Catégories d’évènement: Cahuzac

Lot-et-Garonne

Cinéma en plein air Cahuzac, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Cahuzac. Cinéma en plein air 2021-07-20 22:00:00 – 2021-07-20 23:30:00

Cahuzac Lot-et-Garonne Cahuzac Diffusion de « La fine fleur ».

Séance sous les étoiles, au soleil couché. Diffusion de « La fine fleur ».

Séance sous les étoiles, au soleil couché. +33 5 53 36 92 14 Diffusion de « La fine fleur ».

Séance sous les étoiles, au soleil couché. ©Ecrans47 dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Coeur de Bastides

Détails Catégories d’évènement: Cahuzac, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahuzac Adresse Ville Cahuzac lieuville 44.65683#0.55902

Évènements liés