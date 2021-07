CINÉMA EN PLEIN AIR: BREAKFAST CLUB (THE BREAKFAST CLUB) Toulouse, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Toulouse.

CINÉMA EN PLEIN AIR: BREAKFAST CLUB (THE BREAKFAST CLUB) 2021-07-21 – 2021-07-21 LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne

6.5 EUR Bender le délinquant, Andrew l’athlète, Claire la fille à papa, Brian le surdoué et Allison l’introvertie. Cinq lycéens issus de milieux différents et aux caractères totalement opposés, tous retenus en colle durant un samedi qui changera durablement leurs vies. Breakfast Club, un huis clos pas comme les autres et l’œuvre emblématique de toute une génération. L’un des meilleurs teen movies jamais réalisés, en tout cas l’un de ceux qui a su saisir au mieux les troubles de l’adolescence. Coups de gueule, coups de blues, crises de rire, le tube Don’t You (Forget About Me) de Simple Minds et un poing levé devenu légendaire.

John Hughes. 1985. USA. 97 min. Coul. DCP. VOSTF.

