le mercredi 7 juillet à 22:15

A la tombée de la nuit et aux pieds des remparts, une séance de cinéma en plein air est programmée **Le Sens de la fête, film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache** Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie. A priori… Gratuit

2021-07-07T22:15:00 2021-07-07T00:30:00

