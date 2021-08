Cinéma en plein air Bordes, 3 septembre 2021, Bordes.

Cinéma en plein air 2021-09-03 – 2021-09-03

Bordes Pyrénées-Atlantiques Bordes

Projection du film “Mon Ninja et moi”, un film d’animation danois d’Anders Matthensen.

Synopsis : Alex jeune adolescent vit avec sa mère, son nouveau compagnon et le fils de ce dernier. Pour son anniversaire, Alex reçoit de son oncle excentrique de retour de Thaïlande, un cadeau peu commun : un Ninja en peluche vêtu d’un tissu à carreaux. Il se rend compte que son jouet s’anime et parle. Enfant et Ninja vont faire un pacte : Alex doit aider son jouet à réaliser une mission secrète et ce dernier va redonner confiance à l’adolescent et le forcer à faire face à ses démons.

Il est conseillé d’amener sa propre chaise. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.

+33 5 59 53 20 26

©AlloCiné

dernière mise à jour : 2021-08-25 par