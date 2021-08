Bonneville Bonneville Bonneville, Haute-Savoie Cinéma en plein air Bonneville Bonneville Catégories d’évènement: Bonneville

Cinéma en plein air 2021-09-04 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-04 Ecole élémentaire du Bois Jolivet 342 Rue d'Andey

Bonneville Haute-Savoie Bonneville Dernier rendez-vous estival avec le ciné plein air.

Direction la cour de l’école du Bois-Jolivet pour la projection gratuite du film d’animation Ratatouille.

Ouverture de la buvette/petite restauration à 19h et projection à la tombée de la nuit. info@tourisme-faucigny-glieres.fr +33 4 50 97 38 37 http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-21 par Office de Tourisme Faucigny Glières

