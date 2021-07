Cinéma en plein air « Bohemian Rhapsody » Chevigny-Saint-Sauveur, 18 août 2021-18 août 2021, Chevigny-Saint-Sauveur.

Cinéma en plein air « Bohemian Rhapsody » 2021-08-18 21:00:00 – 2021-08-18 Terrain de foot – Le Polygone 22 rue du Tire Pesseau

Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or Chevigny-Saint-Sauveur

EUR 0 0 Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche, « Bohemian Rhapsody » de Bryan Singer, avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton [2h 15min / Biopic, Drame].

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

