Cinéma en plein air – Bohemian Rhapsody

2022-07-25 22:00:00 – 2022-07-25 Projection en plein air du film »Bohemian Rhapsody » sur la plage du Grand Étang de Saint-Estèphe.

Début de la séance à la tombée de la nuit, vers 22h.

Des assises sont prévues mais possibilité d’amener transats, plaids …

