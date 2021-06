Bindernheim Bindernheim Bas-Rhin, Bindernheim Cinéma en plein air Bindernheim Bindernheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bindernheim

Cinéma en plein air 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03

Bindernheim Bas-Rhin Bindernheim Découvrez « le prince oublié », un film de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Esapce jeux en bois pour les enfants, buvette et restauration.- Projection du film à 22h. Rien de mieux que de regarder un film en plein air! Découvrez « le prince oublié » de Michel Hazanavicius. +33 3 88 85 40 21 Découvrez « le prince oublié », un film de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Esapce jeux en bois pour les enfants, buvette et restauration.- Projection du film à 22h. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

