Cinéma en plein air au Château – Les Croods 2 2021-08-21 – 2021-08-21 Montée des Tours Château féodal

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard Cinéma en plein air au Château.

Première partie Musicale.

Les Croods 2 – Une nouvelle ère



En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. 13ème toile sous les étoiles Cinéma en plein air au Château.

