Vendredi 5 aout à partir de 18h Cinéma en plein-air organisé par la CCVL. Entrée libre, projection du film à 22h. Foodtrucks, petite restauration et buvette. En cas d’intempérie, la séance aura lieu dans la salle polyvalente d’Anché. Film : Mystère à St Tropez _”Saint-Tropez, août 1970. Le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa. Après le sabotage de la décapotable du couple, Tranchant fait appel à son ami Chirac. Seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.”_ Adresse: D760 – 1 route de Chinon, 37500 Anché (entre Anché et Sazilly)

