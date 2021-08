Écouen Écouen Ecouen, Val-d'Oise Cinéma en plein air au Château d’Écouen : Shrek Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Cinéma en plein air au Château d’Écouen : Shrek Écouen, 27 août 2021, Écouen. Cinéma en plein air au Château d’Écouen : Shrek 2021-08-27 20:45:00 20:45:00 – 2021-08-27 Rue Jean Bullant Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen

Écouen Val-d’Oise Écouen Le Vendredi 27 Août à 20h45, le Musée National de la Renaissance vous propose une séance de cinéma en plein air avec le film d’animation Shrek.

Tout public

Réservation OBLIGATOIRE auprès du Musée.

Nombre limité à 50 personnes en cas d’ intempéries accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr http://musee-renaissance.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de Tourisme Grand Roissy

