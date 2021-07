Mazères Mazères Gironde, MAZERES Cinéma en plein air au château Caillivet Mazères Mazères Catégories d’évènement: Gironde

MAZERES

Cinéma en plein air au château Caillivet Mazères, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mazères. Cinéma en plein air au château Caillivet 2021-07-13 – 2021-07-13

Mazères Gironde Mazères Le château Caillivet ouvre grand ses portes le mardi 13 juillet pour une séance de cinéma au cœur d’une nature verdoyante. Une occasion idéale pour découvrir cette magnifique propriété, son splendide panorama et rencontrer la jeune équipe du château.

Le film sélectionné pour cette « première » est « le sens de la fête ». Nous avons choisi cette comédie tout-publique afin de permettre une sortie conviviale en famille ou entre amis. Mais également en hommage à Jean Pierre Bakri disparu en début d’année. Possibilité de restauration sur place sera proposée par la ferme Sbrissa autour d’un menu façon « food truck » à partir de 20h00. Réservation de table en contactant directement le château. Les visiteurs auront également la possibilité de visionner la séance directement depuis la pelouse du domaine sans réserver au préalable. Le château Caillivet ouvre grand ses portes le mardi 13 juillet pour une séance de cinéma au cœur d’une nature verdoyante. Une occasion idéale pour découvrir cette magnifique propriété, son splendide panorama et rencontrer la jeune équipe du château.

