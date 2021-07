Saulon-la-Chapelle Saulon-la-Chapelle Côte-d'Or, SAULON LA CHAPELLE Cinéma en plein air « Astérix et Obélix : Mission Cléopatre » Saulon-la-Chapelle Saulon-la-Chapelle Catégories d’évènement: Côte-d'Or

SAULON LA CHAPELLE

Cinéma en plein air « Astérix et Obélix : Mission Cléopatre » Saulon-la-Chapelle, 17 août 2021-17 août 2021, Saulon-la-Chapelle. Cinéma en plein air « Astérix et Obélix : Mission Cléopatre » 2021-08-17 – 2021-08-17 La Plaine de loisirs 22 rue du Tire Pesseau

Saulon-la-Chapelle Côte-d’Or Saulon-la-Chapelle EUR 0 0 Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche :

« Astérix et Obélix: mission Cléopâtre », d’Alain Chabat.

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze.

1h 47min / Comédie.

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent. Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, SAULON LA CHAPELLE Étiquettes évènement : Autres Lieu Saulon-la-Chapelle Adresse La Plaine de loisirs 22 rue du Tire Pesseau Ville Saulon-la-Chapelle lieuville 47.21022#5.09283