CINÉMA EN PLEIN AIR 'ASTÉRIX ET OBÉLIX, LE DOMAINE DES DIEUX' Boust, 17 juin 2022

2022-06-17 22:00:00

Boust 57570 Réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, découvrez ou redécouvrez ce film d’animation franco-belge lors d’une séance de cinéma en plein air à la tombée de la nuit.

Dans ce film, Jules César a un nouveau plan pour soumettre le village d’irréductibles Gaulois : construire un quartier résidentiel romain, le Domaine des dieux, dans la forêt environnante afin de séduire les villageois et les forcer à se conformer au mode de vie de Rome. Si les méthodes habituelles des Gaulois fonctionnent dans un premier temps pour éloigner les Romains, Astérix va vite comprendre qu’il faut une stratégie moins violente pour faire échouer le plan de César. Boust

