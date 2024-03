Cinéma en plein air Arinthod Arinthod, vendredi 14 juin 2024.

Cinéma en plein air à la recyclerie d’Arinthod le vendredi 14 juin.

Diffusion du documentaire « Merci Papa, merci maman ! » située dans le Haut Doubs, est le plus vieux centre de vacances de France encore en exercice. Le temps d’un été, à la rencontre des colons et de leurs encadrants présents et passés, nous découvrons ce lieu chargé d’histoire lié à la naissance de l’éducation populaire.

Après la projection, rencontre et échange avec le réalisateur Matthieu Faivre.

Restauration et buvette sur place, tout public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 19:00:00

fin : 2024-06-14

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Cinéma en plein air Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2024-03-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE