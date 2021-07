Arcangues Arcangues Arcangues, Pyrénées-Atlantiques Cinéma en plein air Arcangues Arcangues Catégories d’évènement: Arcangues

Arcangues Pyrénées-Atlantiques Arcangues Séance de cinéma en plein air au parc de la redoute à partir de 20h45. Film en basque Le livre de la jungle( Oihaneko liburua )

Entrée gratuite mais places limitées. Séance de cinéma en plein air au parc de la redoute à partir de 20h45. Film en basque Le livre de la jungle( Oihaneko liburua )

