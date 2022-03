Cinéma en plein air : Antoinette dans les Cévennes Espace Paradis Saint Martin L’Ars Saint-Martin-l'Ars Catégories d’évènement: Saint-Martin-l'Ars

Espace Paradis Saint Martin L’Ars, le jeudi 4 août à 21:00

Comédie, Romance de et par Caroline Vignal Avec Laure Calamy , Benjamin Lavernhe , Olivia Côte Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… Film sorti en 2020 – 1h37 Accès libre, application des règles sanitaires en vigeur, soirée organisée par la commune de Saint Martin l’Ars en partenariat avec Passeurs d’Images et la MJC Champ Libre

Accès libre

Soirée – Buvette proposée par la commune 21h15 – Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC 21h30 – Antoinette dans les Cevennes Espace Paradis Saint Martin L’Ars Saint martin l’ars Saint-Martin-l’Ars Vienne

2022-08-04T21:00:00 2022-08-04T23:59:00

