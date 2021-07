Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Cinéma en plein air : Abominable Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Cinéma en plein air : Abominable Lesparre-Médoc, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Lesparre-Médoc. Cinéma en plein air : Abominable 2021-07-22 – 2021-07-22 CALM 7 Rue de Grammont

Lesparre-Médoc Gironde Le cinéma Jean Dujardin avec le Centre d’Animation de Lesparre-Médoc vous ont préparé une belle soirée cinéma.

Venez en famille ou entre amis pour une séance gratuite, en plein air.

A l’affiche : Abominable, film d’animation Dreamworks dont l’héroïne est une jeune fille.

Comme dans toutes séances de cinéma, vous pourrez vous régaler avec des glaces, du pop-corn et vous désaltérer à la buvette. Le cinéma Jean Dujardin avec le Centre d’Animation de Lesparre-Médoc vous ont préparé une belle soirée cinéma.

Venez en famille ou entre amis pour une séance gratuite, en plein air.

A l’affiche : Abominable, film d’animation Dreamworks dont l’héroïne est une jeune fille.

Comme dans toutes séances de cinéma, vous pourrez vous régaler avec des glaces, du pop-corn et vous désaltérer à la buvette. +33 6 18 56 43 01 Le cinéma Jean Dujardin avec le Centre d’Animation de Lesparre-Médoc vous ont préparé une belle soirée cinéma.

Venez en famille ou entre amis pour une séance gratuite, en plein air.

A l’affiche : Abominable, film d’animation Dreamworks dont l’héroïne est une jeune fille.

Comme dans toutes séances de cinéma, vous pourrez vous régaler avec des glaces, du pop-corn et vous désaltérer à la buvette. calm dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Étiquettes évènement : Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse CALM 7 Rue de Grammont Ville Lesparre-Médoc lieuville 45.30844#-0.94001

Évènements liés