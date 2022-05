Cinéma en plein air à Ste Eulalie en Born Sainte-Eulalie-en-Born, 13 juillet 2022, Sainte-Eulalie-en-Born.

Cinéma en plein air à Ste Eulalie en Born Sainte-Eulalie-en-Born

2022-07-13 22:00:00 – 2022-07-13

Sainte-Eulalie-en-Born Landes

EUR 0 0 Le succès des séances de cinéma en plein air en période estivale ne se dément pas d’année en année.

30 jours max :

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où

son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière

chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie.

Regarder un film sous les étoiles par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

En cas de mauvais temps, la séance pourra être annulée.

+33 5 58 78 88 76

Nicolas Le Lièvre

Sainte-Eulalie-en-Born

