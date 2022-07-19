Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac Chaillac
Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac, 19 juillet 2022, Chaillac.
Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac
2022-07-19 22:00:00 – 2022-07-19
Chaillac 36300
Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper.
Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air.
+33 2 54 28 36 36
Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper.
©Le Monde
Chaillac
dernière mise à jour : 2022-06-04 par