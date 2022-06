Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: 36300

Chaillac

Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac, 19 juillet 2022, Chaillac. Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac

2022-07-19 22:00:00 – 2022-07-19

Chaillac 36300 Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper. Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. +33 2 54 28 36 36 Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper. ©Le Monde

Chaillac

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 36300, Chaillac Autres Lieu Chaillac Adresse Ville Chaillac lieuville Chaillac Departement 36300

Chaillac Chaillac 36300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaillac/

Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac 2022-07-19 was last modified: by Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac Chaillac 19 juillet 2022 36300 Chaillac

Chaillac 36300