Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac, 19 juillet 2022, Chaillac.

Cinéma en plein air « A star is born » Chaillac

2022-07-19 22:00:00 – 2022-07-19

Chaillac 36300

Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper.

Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air.

+33 2 54 28 36 36

Installez vous la cour de l’ancien château pour une séance de Cinéma en plein air. Projection du film « A star is born », film réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper.

©Le Monde

Chaillac

dernière mise à jour : 2022-06-04 par