Cinéma en plein air à Parentis Parentis-en-Born, 31 mai 2022, Parentis-en-Born.

Cinéma en plein air à Parentis Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

2022-05-31 – 2022-05-31 Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born Landes

EUR 6 6 Le succès des séances de cinéma en plein air ne se dément pas d’année en année. Regarder un film en plein air, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Le programme des séances (Tarif unique 6 €)

– le 31/05 à 22h00 : Dr Strange in the multiverse of madness

– le 14/06 à 22h00 : Top Gun 2 : Maverick

– le 21/06 à 22h00 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES, Les Secrets de Dumbledore (avec un petit concert de la société musicale de Parentis)

– le 28/06 à 22h00 : Champagne

Réservation en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.

Le succès des séances de cinéma en plein air ne se dément pas d’année en année. Regarder un film en plein air, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Le programme des séances (Tarif unique 6 €)

– le 31/05 à 22h00 : Dr Strange in the multiverse of madness

– le 14/06 à 22h00 : Top Gun 2 : Maverick

– le 21/06 à 22h00 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES, Les Secrets de Dumbledore (avec un petit concert de la société musicale de Parentis)

– le 28/06 à 22h00 : Champagne

Réservation en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.

+33 5 58 78 20 96

Le succès des séances de cinéma en plein air ne se dément pas d’année en année. Regarder un film en plein air, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Le programme des séances (Tarif unique 6 €)

– le 31/05 à 22h00 : Dr Strange in the multiverse of madness

– le 14/06 à 22h00 : Top Gun 2 : Maverick

– le 21/06 à 22h00 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES, Les Secrets de Dumbledore (avec un petit concert de la société musicale de Parentis)

– le 28/06 à 22h00 : Champagne

Réservation en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.

Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-15 par