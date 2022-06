Cinéma en plein air à Lonrai Lonrai Lonrai Catégories d’évènement: Lonrai

Orne Lonrai Cinéma Le vendredi 29 juillet 2022 La Véloscénie et l’association Cinécyclo vous présentent une tournée de cinéma itinérante « vélo-propulsée ». Chaque été, les bénévoles de l’association Cinécyclo parcourent une région en pleine campagne, en amenant dans leurs sacoches tout le nécessaire pour faire vivre la magie du cinéma. À chaque étape, les spectateurs participent à la projection en pédalant. Dans deux sacoches sur l’un des vélo se trouve le matériel nécessaire pour la projection (enceintes, vidéoprojecteur et médiabox). Cette année, Cinécyclo fera étape à Lonrai le vendredi 29 juillet. Rendez-vous au Parc de l’Éclat à la tombée de la nuit (à partir de 21h30). En savoir + : Le site de la véloscénie (voie verte de Paris au Mont St-Michel )

Les étapes de la tournée 2022

