Albi Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Albi, Tarn Cinéma en plein air à Lapanouse Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Cinéma en plein air à Lapanouse Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Albi. Cinéma en plein air à Lapanouse

Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin, le samedi 31 juillet à 21:30 Une soirée cinéma en plein air est organisée sur le quartier de Lapanouse le samedi 31 juillet à 21h30. Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin 7 Square Amiral Abrial Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T21:30:00 2021-07-31T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Adresse 7 Square Amiral Abrial Albi Ville Albi lieuville Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Albi