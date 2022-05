CINÉMA EN PLEIN AIR À LA MÉNITRÉ La Ménitré La Ménitré Catégories d’évènement: La Ménitré

CINÉMA EN PLEIN AIR À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 18 juin 2022

2022-06-18 21:45:00

Le plein de Super est un festival de cinéma ambulant dédié au court-métrage. L'été, l'autocar de La boîte carrée circule pour une quarantaine de dates par saison. Chaque séance d'une heure compte environ 6 films venus des quatre coins du monde​: fictions, animations, documentaires… ​Après chaque projection, les spectateurs sont invités à écrire une carte postale au réalisateur de leur choix. C'est le prix du public!

